Controlli sul green pass e rispetto delle norme anticovid in negozi e locali a Bari: tre sanzioni

Controlli della polizia sull'uso del green pass e sul rispetto delle norme anticovid a Bari, nel corso del fine settimana appena trascorso. Complessivamente, sono state sottoposte ad identificazione 684 persone. Tra queste, 593 hanno esibito il green pass per poter frequentare luoghi in cui era necessario esserne in possesso: solo tre, risultate non in regola, sono state sanzionate. Le verifiche sono state effettuate anche all’interno delle attività commerciali: nelle 57 ispezionate, non sono state rilevate infrazioni.

I controlli proseguiranno durante l’intero arco della settimana e saranno intensificati nel week-end.