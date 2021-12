Controlli rafforzati a Capodanno su Green pass e mascherine, vertice in Prefettura: "Serve collaborazione di cittadini ed esercenti"

Controlli a tappeto su Green Pass e dispositivi di protezione da Coronavirus per il Capodanno: il tema è stato al centro di una riunione tenutasi questa mattina in Prefettura con il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Antonia Bellomo. Nello specifico si è confermato che le attività di controllo su Bari e provincia saranno diffuse e sempre più pregnanti in vista della festività di Capodanno ed in considerazione dell’aggravamento della curva dei contagi e tenuto conto delle misure urgenti definite dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 dicembre di prossima emanazione. All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’ordine, il direttore generale del Comune di Bari e il comandante della Polizia Locale.

I servizi mirati da parte delle Forze di Polizia Statali, con l’ausilio delle Polizie Locali, in funzione anti assembramento, sul possesso dei “green pass”, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto, come evidenziato dal prefetto al termine dell’incontro, "devono poter contare sulla massima collaborazione e senso di responsabilità da parte dei cittadini - fanno sapere dalla Prefettura - e degli esercenti del settore della ristorazione, quali bar, ristoranti, pub e strutture ricettive, rispettando le regole anti contagio nell’interesse della salute pubblica e di tutta la comunità al fine di poter vivere con la massima serenità possibile la festività di fine anno e anche le successive giornate festive".