Covid, nel Barese 161 multe in un mese per i Green Pass. Il prefetto: "Serve collaborazione di tutti per i controlli"

In 161 beccati senza Green pass dal 6 dicembre scorso. È uno dei dati emersi durante l'incontro tenutosi questa mattina in Prefettura, durante i quali sono stati diffusi i risultati dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine con l'inasprimento delle misure Covid per le festività. L'attività di verifica è stata adattata, come spiegato in una nota dalla Prefettura, alle ulteriori misure introdotte dal Governo a partire dal 10 gennaio e sarà rivolta anche alle altre attività economiche e servizi per i quali viene richiesto il green pass.

In totale sono nel territorio dell’Area metropolitana sono 49.242 le persone controllate, con 437 sanzionati per mancato uso delle mascherine. Nelle rete dei controlli sono finiti anche gli esercizi commerciali: su 6.226, in 74 esercenti sono stati multati per gli illeciti Covid. Al termine della riunione, il prefetto Antonella Bellomo, “pur comprendendo le difficoltà da parte degli esercenti commerciali nelle verifiche circa il possesso della certificazione verde da parte degli avventori, confida nella massima collaborazione che rimane uno degli strumenti per contribuire ad arginare la diffusione del virus. L’invito viene rivolto anche ai cittadini al rispetto delle misure di contenimento con l’intento di poter agevolare il più possibile e tutti insieme la via d’uscita dalla pandemia.”