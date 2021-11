Operatori al lavoro nel mercato senza green pass, mancati controlli sulle certificazioni dei clienti nei locali: sanzioni a Bari

Decine di attività controllate nei mercati cittadini, sette le multe della Polizia locale nella sola giornata di sabato

Erano al lavoro nel mercato, intenti a servire la clientela, ma senza essere in possesso del green pass. Sette operatori sono stati multati dalla Polizia locale nella sola giornata di sabato, nell'ambito di controlli sul rispetto della normativa anticovid svolti nei mercati cittadini.

Le verifiche hanno riguardato anche pubblici esercizi, dove attraverso mirati servizi disposti in abiti civili, gli agenti, fingendosi clienti, hanno elevato sanzioni da 400 euro a carico di titolari che, "intenzionalmente, non verificavano il possesso della certificazione "verde" da parte degli avventori intenti a consumare alimenti e bevande": 14 sono state in questo caso le violazioni contestate. Gli esercenti, in caso di reiterazione, rischiano la temporanea chiusura delle attività fino a 10 giorni. Infine, sanzionati 16 utenti sorpresi a non indossare i dispositivi di protezione individuale al chiuso e in presenza di assembramenti.

In totale ,nella settimana appena trascorsa, 153 controlli effettuati e 37 le sanzioni comminate.