Lotta alla pesca di frodo, controlli della Guardia Costiera a Torre a Mare: sequestri e due multe da 1000 euro

La Guardia Costiera di Bari ha effettuato alcuni controlli nel porto di Torre a Mare per contrastare il fenomeno della pesca di frodo. Due verbali amministrativi, ognuno da 1000 euro, sono stati elevati a carico di due pescatori. Sequestrati, complessivamente, 3500 metri di reti da posta e 10 kg di pescato.

I militari hanno anche svolto, assieme a ispettori di nazionalità croata, nove ispezioni in mare nei confronti di altrettante unità da diporto e da pesca. Nel dettaglio sono stati controllati tre natanti in attività di pesca sportiva con canna e sei motopesca a strascito per verificarne il rispetto dei limiti di distanza dalla costa e profondità dei fondali, nonché il rispetto delle misure stabilite per il fermo pesca.