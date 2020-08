Personale e clienti senza mascherina, controlli e multe dal centro a Torre a Mare: sanzionati sette locali

Sette locali multati per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione da parte del personale, e due clienti sanzionati perché sorpresi senza mascherina. Proseguono i controlli della Polizia locale a Bari sul rispetto delle norme anti-Covid. Nella giornata di ieri, venerdì 14 agosto, gli agenti hanno accertato irregolarità in alcuune attività commerciali tra il Murattiano, Madonnella, e il quartiere di Torre a Mare. Sanzionato e diffidato con ordine di allontanamento anche un parcheggiatore abusivo 'al lavoro' sul molo San Nicola.

Agenti in campo anche per la sicurezza stradale: decine i controlli effettuati con etilometri e drugtest in dotazione al Corpo. In particolare, in viale Einaudi è stato denunciato un quarantenne barese per guida di veicolo in stato di ebbrezza: gli accertamenti hanno rivelato un tasso alcolemico superiore di oltre quattro volte a quello consentito dalla legge. Per il conducente è scattato anche il sequestro dell'auto, una Volkswagen.