Green pass e mascherine, raffica di controlli a Bari e in provincia: centinaia di multe a cittadini e negozianti

Centinaia di sanzioni elevate da inizio anno nei confronti di cittadini ed esercenti che non hanno rispettato le norme anti Covid a Bari e in provincia: è quanto emerso nel corso dell'incontro, svoltosi nella Prefettura del capoluogo pugliese, tra istituzioni, Forze dell'Ordine e rappresentanti del commercio per fare il punto sulle verifiche effettuate nei giorni scorsi nei negozi e all'esterno delle attività.

Al confronto hanno preso parte la prefetta Antonia Bellomo, il sindaco di Bari Antonio Decaro,, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il presidente della Confcommercio di Bari e BAT e i rappresentanti provinciali della Confesercenti e UPSA Confartigianato,

Dal 1° gennaio fino al 27 gennaio sono state controllate, nel territorio dell’area metropolitana, 66.787 persone: tra queste 196 sono state sanzionate per mancato possesso del green pass, 528 per mancato uso delle mascherine. Gli esercizi controllati sono stati 8.363, con 98 esercenti sanzionati.

In una nota, la Prefettura spiega che è stato "condiviso un percorso che prosegue sulle linee finora tracciate, improntate alla collaborazione tra le componenti istituzionali, delle categorie economiche e dei cittadini; strumento questo indispensabile affinchè le misure anti contagio, che ci consentono di coniugare salute, lavoro e vita sociale, possano trovare la massima applicazione per un graduale ritorno alla normalità".