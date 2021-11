Un giovane automobilista alla guida ubriaco, un uomo in giro armato di coltello: controlli dei carabinieri a Monopoli, scattano le denunce

Un uomo con precedenti per furto trovato nei pressi di alcune abitazioni armato di coltello e denunciato; un giovane automobilista sorpreso alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il consentito, per il quale sono scattati denuncia e ritiro della patente. E ancora, altri sette ragazzi, molti dei quali giovanissimi, trovati in possesso di hashish e Marijuana e segnalati come assuntori di droga.

Sono alcuni dei risultati dei controlli messi in campo dai carabinieri di Monopoli in orari serali e notturni. I militari, sotto il coordinamento della Centrale Operativa di Monopoli, hanno realizzato numerosi posti di controllo sulle principali arterie viarie e nelle aree ritenute più “sensibili”, allo scopo di prevenire la commissione di reati contro il patrimonio e di contrastare i reati in genere.