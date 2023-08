Sicurezza in moto: controlli e multe della Polizia locale a Monopoli. Stretta sul parcheggio selvaggio: pioggia di sanzioni 

Dai controlli su ciclomotori e motocicli, per garantire la sicurezza di conducenti e passeggeri, spesso molto giovani, alla stretta sulla sosta irregolare: sono le attività su cui si è concentrata la polizia locale a Monopoli nell'ultimo sabato di agosto.

In particolare, in occasione del presidio delle piazze Sant'Antonio, Falcone-Borsellino e Montalcini, in orario serale e notturno, sono stati controllati decine di ciclomotori e motocicli ai cui conducenti sono state contestate ben 17 infrazioni al codice della strada. Mancato utilizzo di casco protettivo, assenza di revisione e/o assicurazione e di dispositivi di equipaggiamento sono state in generale - secondo quanto reso noto dalla Polizia locale - le sanzioni "più ricorrenti" in questa estate. Infrazioni che spesso diventano le cause che determinano "il verificarsi di gravi sinistri stradali ove, quasi sempre, a subirne le conseguenze, sono proprio i "giovani centauri" provenienti anche da comuni limitrofi e che circolano, pertanto, su strade provinciali e statali".

Sono stati anche effettuati controlli con alcoltest e drugtest per la prevenzione dei reati di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione psicofisica a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti.

Sempre nella serata di ieri, nel centro cittadino, sono stati sanzionati 98 veicoli per sosta irregolare su scivoli e stalli per diversabili, su attraversamenti pedonali e in prossimità di intersezioni.

"Lo sforzo della Polizia Locale di Monopoli - dichiara il comandante, Saverio Petroni - compatibilmente con le risorse umane disponibili (abbiamo rinunciato tutti alle ferie nelle settimane centrali di Agosto), al fine di prevenire il verificarsi di gravi incidenti stradali sulle nostre strade, e' stato notevole in questa stagione estiva che volge al termine. Con le sanzioni pecuniarie, i sequestri, i fermi amministrativi siamo convinti di aver contribuito a responsabilizzare, soprattutto i conducenti minorenni, al rispetto delle regole di circolazione a tutela della propria e altrui incolumita'. Nei prossimi mesi e in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, proporremo -ai Dirigenti degli Istituti di Monopoli-mirati e specifici corsi gratuiti di educazione stradale".