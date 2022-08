Continua la campagna anti movida a Monopoli: in una notte, 125 multe e 2 locali sanzionati

Prosegue la campagna anti movida selvaggia a Monopoli, i controlli vedono gli agenti locali impegnati nel contrasto ai comportamenti contro la legge durante la vita 'by night' nei locali della cittadina della provincia barese. Anche nel week end appena trascorso, gli uomini della Polizia locale hanno setacciato la città, dichiarando tolleranza zero alla 'mala movida'.

Solo nella serata di ieri sono state accertate 45 sanzioni per divieto di fermata in via Procaccia, 80 sanzioni negli spazi riservati ai residenti con particolare riguardo alle aree della Banchina Solfatara e delle abitazioni Ina Casa. Nella notte gli agenti hanno anche multato due locali che diffondevano musica oltre la mezzanotte, violando così l'ordinanza sindacale che prevede, a carico dei trasgressori, una sanzione amministrativa.