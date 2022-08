Controlli sulla movida a Bari: multati due locali dell'Umbertino per irregolarità su pedane ed impianti elettroacustici

Continuano i controlli della Polizia di Stato nelle zone più frequentate dalla movida barese, soprattutto nelle ore serali. Durante alcune verifiche effettuate nel 'Quartiere Umbertino', i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Bari, unitamente a personale della Polizia Locale, hanno sanzionato il titolare di un locale che presentava varie irregolarità amministrative legate all?esercizio dell?attività. Gli agenti hanno constatato anche la difformità all?impianto elettroacustico.

Nella stessa zona, inoltre, sempre con l?ausilio degli agenti della Polizia Locale di Bari, il titolare di un esercizio commerciale è stato sanzionato per l?installazione di una pedana cementata (resa fissa anziché mobile), realizzata con materiale non ignifugo, e per irregolarità inerenti l?occupazione del suolo pubblico.