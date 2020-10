Controlli a tappeto sulle norme Covid a Monopoli: zone della movida nel mirino, scattano le sanzioni

Controlli a tappeto a Monopoli sulle norme dell'ultimo dpcm Covid: i poliziotti del Commissariato e gli agenti della polizia locale hanno effettuato visite a sorpresa negli esercizi pubblici della 'movida' cittadina negli ultimi giorni, volti a verificare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, del corretto posizionamento dei tavoli nei pubblici esercizi e soprattutto del divieto di assembramento anche riferita ai locali adibiti alla distribuzione automatica di alimenti e bevande posizionati all’interno della città.

Nel corso delle operazioni, oltre 220 sono state le persone controllate, 13 gli esercizi commerciali ispezionati di cui 9 sottoposti alla sanzione accessoria della sospensione temporanea dell’attività per giorni 5 in ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legge del 25 marzo scorso. Gli agenti hanno anche multato 9 persone per violazione delle disposizioni dei dpcm del 13 e 18 ottobre, con sanzioni da 400 a 1000 euro. Quattro sono state le attività di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici chiuse per violazione del divieto di asporto oltre la mezzanotte

Contestualmente ai controlli covid, sono stati elevate 3 sanzioni, per un totale di 1000 euro, al titolare di un pubblico esercizio all’interno del quale è stata accertata la somministrazione di alcol ad altrettanti minorenni di età compresa tra i 16 e 17 anni; le sanzioni sono state accompagnate dalla diffida a non reiterare la condotta, pena la sospensione sino a 30 giorni dell’attività. "Le attività di controllo saranno ulteriormente intensificate nel corso di questi giorni" assicurano dal commissariato di Monopoli.