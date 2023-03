Controlli dei Nas in mense e centri cottura nel Barese: sospensione dell'attività per una struttura

Controlli dei Nas anche in Puglia sui servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense negli istituti scolastici.

Tra le province di Bari e della Bat, come riporta la Dire, sono state complessivamente 11 le verifiche eseguite. In un centro cottura di una società che fornisce pasti a un plesso scolastico della provincia di Bari sono state riscontrate "carenze igienico sanitarie e strutturali" che hanno portato alla sospensione della attività con relativo intervento dei funzionari della Asl di Bari. In totale, come riporta ancora l'agenzia, sono 9 su 11 le mense e i centri cottura e fornitura pasti in cui sono state contestate violazioni delle norme in vigore. Sono 14 le sanzioni amministrative comminate: la più elevata ammonta a 15mila euro.