Trasportavano turisti senza autorizzazioni: sanzionati due autisti Ncc abusivi a Bari, scatta fermo dei veicoli

Trasportavano passeggeri dal porto e dall'aeroporto di Bari verso altre destinazioni, senza però essere in regola con l'attività di Ncc. Sorpresi dagli agenti di Polizia amministrativa della Polizia locale di Bari, impegnati in specifici controlli sulla regolarità dei servizi di Trasporto pubblico Taxi e NCC, due conducenti sono stati sanzionati.

In zona aeroporto, gli agenti hanno fermato per accertamenti un’autovettura Renault Trafic con a bordo due passeggeri. Nella circostanza, è emerso che il conducente stava effettuando trasferimento di persone dietro corrispettivo, dall'aeroporto di Bari a Castellaneta Marina, senza la prescritta autorizzazione a svolgere attività di noleggio con conducente. L'autista è stato verbalizzato e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo da 2 a 8 mesi.

Stessa sanzione è scattata per un altro conducente, già munito di autorizzazione NCC rilasciata da altro Comune della provincia di Bari, ma senza foglio di registrazione e prenotazione, e con 8 passeggeri a bordo, a cui aveva già chiesto 40 euro per il trasporto dal porto alla stazione di Bari.

"I controlli - sottolineano dal Comando della Polizia locale di Bari - continuano giornalmente a tutela sia degli utenti che per la corretta concorrenza in questo delicato settore di impresa oggi più che mai strategico nell'ambito dei Servizi pubblici disponibili per i cittadini".