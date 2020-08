Dipendenti senza mascherina e distanziamento non rispettato: controlli e multe in negozi e locali a Bari

Dipendenti senza mascherine e mancato rispetto del distanziamento sociale da parte degli avventori: sanzioni per la violazione delle norme AntiCovid sono scattate nel fine settimana per alcuni esercizi commerciali baresi. I controlli sono stati condotti dalla polizia in collaborazione con guardia di finanza e polizia locale, tra il centro cittadino e i quartieri di Poggiofranco, Santo Spirito e Palese. Sono stati complessivamente controllati 40 esercizi commerciali e 70 persone. Inoltre sono state contestate anche alcune infrazioni al codice della strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto di repertorio)