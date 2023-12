Dai disservizi negli accessi al pronto soccorso alle assunzioni irregolari: oltre 50 segnalazioni nel 2023 agli 'ispettori della Sanità pugliese'

Disservizi per l'accesso al pronto soccorso, lungaggini nelle prenotazioni degli esami diagnostici, irregolarità nelle procedure di assunzione: sono solo alcune delle problematiche segnalate nel 2023 al Nirc, il Nucleo ispettivo regionale sanitario guidato dall'avvocato Antonio La Scala. Nel pomeriggio alla Fiera del Levante sono stati annunciati i risultati dell'attività del nucleo nel 2023: sono oltre 80 le segnalazioni ricevute - "un numero in netto aumento rispetto all'anno precedente" è stato spiegato durante l'incontro aperto alla stampa - ma di queste sono 57 quelle che poi effettivamente hanno visto completato l'iter da parte degli ispettori, divise in tre macrosettori: area medica, gestionale e legale. "Il Nirs è un organo ispettivo di secondo livello - ha ricordato La Scala - quindi non si sostituisce al lavoro della magistratura, ma ha il compito di segnalare alle procure competenti eventuali irregolarità su cui ci sono risultanze dal lavoro ispettivo". Le segnalazioni al Nircs possono arrivare anche da privati, ma spesso chi si rivolge al nucleo adotta una doppia via: "Diverse segnalazioni che ci vengono fatte - ha aggiunto La Scala - poi vengono riportate dagli stessi anche alle direzioni sanitarie di competenza, che poi applicano i relativi controlli".