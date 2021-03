In 4 a bordo di un'auto rubata e modificata con pezzi di altri veicoli: denunciato pregiudicato 28enne

Le Volanti della Polizia hanno denunciato, nel quartiere Japigia di Bari, un pregiudicato 28enne, sorpreso al volante di un'auto di grossa cilindrata risultata rubata. Il giovane è stato fermato per controlli quando era alla guida della vettura con altre 3 persone a bordo.

Il telaio del mezzo è risultato appartenere a un veicolo rubato. In seguito ad ulteriori controlli, gli agenti hanno accertato che sull'auto erano stati montati numerosi pezzi di provenienza furtiva. Per il 28enne è scattata la denuncia per ricettazione con sequestro dell'automobile. Tutti gli occupanti del veicolo sono stati inoltre sanzionati per la violazione delle norme anti-covid vigenti.