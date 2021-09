Accoltellamento a Bari, la Prefettura dispone controlli serali rafforzati in piazza Umberto con la Locale

La richiesta è arrivata questa mattina da parte del sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante un incontro in Prefettura in cui sono stati trattati anche temi della sicurezza per il Red Bull cliff diving di Polignano

In piazza Umberto saranno disposti maggiori controlli nell'ambito del Piano coordinato del Territorio, che vedranno - soprattutto nelle ore serali e notturne - l'ausilio della polizia locale. Il prefetto di Bari, Antonella Bellomo, risponde positivamente alla richiesta del sindaco Antonio Decaro, arrivata dopo l'accoltellamento che ha visto coinvolto uno straniero ieri nella vicina via Niccolò Dall'Arca. Se ne è parlato questa mattina in Prefettura durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, a cui hanno partecipato anche i responsabili delle forze dell'ordine, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della ASL, del servizio 118, delle Capitanerie di Porto di Bari e Monopoli e gli organizzatori del Red Bull cliff diving a Polignano.

La gara dei tuffi in programma il 21, 22, 25 e 26 settembre è stato infatti un altro dei temi al centro dell'incontro odierno, visti anche i recenti episodi di criminalità che hanno interessato il comune nel Barese. Il Prefetto e i Responsabili delle forze di Polizia hanno confermato una elevata attenzione a quel territorio che continuerà ad essere monitorato sia attraverso gli intensificati servizi di prevenzione generale e controllo sia per i profili investigativi coordinati dall’Autorità Giudiziaria. E’ stato, quindi, esaminato il programma della competizione sportiva e delle necessarie misure di safety e security da garantire in linea con le direttive ministeriali in materia di pubbliche manifestazioni e di carattere sanitario, in conformità alle vigenti disposizioni sul contenimento della diffusione del virus covid 19, quali la delimitazione degli spazi dedicati agli spettatori, la definizione degli accessi contingentati, i controlli riguardanti il possesso del green pass, l’osservanza delle misure di distanziamento e l’ utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.