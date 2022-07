Controlli anti criminalità in città, ad agosto pattugliamenti interforze anche nelle piazze del Murattiano

Proseguono in città i controlli a tappeto delle Forze di polizia. In particolare sono stati rimodulati i pattugliamenti, finalizzati a prevenire e reprimere atti di illegalità nelle zone di maggiore aggregazione della città e nei parchi cittadini, come deliberato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica durante la riunione in Prefettura il 27 luglio scorso.

Alle zone già oggetto di attenzione negli scorsi mesi di giugno e luglio si aggiungono quindi, dal prossimo mese di agosto, anche le piazze centrali della città. La Polizia di Stato, unitamente alle altre Forze dell'ordine e alla Polizia Locale, come concordato nei tavoli tecnici svoltisi in Questura e disposto con ordinanza dal Questore di Bari, svolgerà quindi servizi straordinari interforze ad “Alto Impatto” in piazza Moro, piazza Umberto e piazza Cesare Battisti, nel quartiere Umbertino ed all’interno di Parco Rossani e zone adiacenti con l’impiego di unità specializzate e cinofile.