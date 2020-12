Bar del centro "ritrovo di pregiudicati", scattano i controlli della Polizia: locale chiuso

Un bar del centro di Bari, con autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, è stato chiuso a seguito di controlli delle Volanti della Polizia. In base a quanto riferisce la Questura, all’interno dell’esercizio commerciale, "sono state identificate persone gravate da numerosi precedenti penali, in particolar modo per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti".

La misura, adottata dal questore, è stata presa "in considerazione del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica pregiudicate dall’abituale presenza e ritrovo di persone gravate da pregiudizi penali e/o di polizia".