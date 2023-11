Controlli sui cronotachigrafi di furgoni e camion aziendali: scattano verifiche e multe nel Barese

La Polizia Stradale di Bari ha effettuato controlli per prevenire il fenomeno dell'illecita sostituzione di cronotachigrafi installati su veicoli commerciali (camion, pullman e autocarri). Le ispezioni, effettuate nel Barese, hanno riguardato due ditte, una di autotrasporti ed una di meccatronica.

Il primo accertamento è stato concentrato sulla verifica delle procedure in materia di sostituzione cronotachigrafi. Dalla gestione del registro dei rifiuti della ditta, non sarebbe stato dimostrato il corretto smaltimento di due apparati, sostituiti in un mese su due veicoli. Gli agenti hanno così elevato una sanzione complessiva di 6.600 euro.

Il secondo accertamento ha consentito di rilevare che la ditta di meccatronica sarebbe risultata priva del prescritto certificato di agibilità, per il quale si è provveduto ad inoltrare richiesta di valutazione al Suap competente ed alla Cciaa, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività.