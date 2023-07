Circolava in città con una patente falsa: nei guai un 33enne a Bari

Un uomo é stato sorpreso dalla Polizia Locale di Bari mentre circolava con una patente di guida straniera falsa.

È accaduto ieri in città quando una pattuglia motomontata ha fermato nel centro città un veicolo con targa italiana per un controllo. Il conducente alla guida, un 33enne di origini straniere, ha mostrato una patente di guida che non ha convinto gli agenti. Di lì sono scattati controlli più approfonditi con la strumentazione in dotazione agli agenti (smartfad e lentino contafili). Le verifiche hanno consentito di appurare l'irregolarità del documento.

L'uomo è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il falso documento, prontamente sequestrato. Il 33enne è stato anche multato per guida senza patente e circolazione con veicolo senza revisione periodica. Per il mezzo é scattato un fermo amministrativo di tre mesi. Nei confronti dell'uomo, inoltre, pendeva anche un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a cui non aveva ottemperato e per questa ragione dovrà rispondere anche per violazioni al Testo Unico Immigrazione.