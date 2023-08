Guida senza cintura e mancato uso del casco, controlli e sanzioni a Bari. Multe anche per i monopattini

Polizia locale in campo per la sicurezza stradale. Insieme alle attività di contrasto a Ncc e taxi abusivi, che hanno portato a nuove sanzioni al porto e in aeroporto, gli agenti nel fine settimana appena hanno effettuato anche una serie di controlli sul rispetto del Codice della Strada.

In particolare, sono state contestate 16 violazioni per guida senza fare uso della cintura di sicurezza, e 7 per mancato uso del casco protettivo. Cinque sono stati i veicoli sorpresi a circolare con il mezzo non sottoposto alla prescritta visita di revisione periodica e 3 i conducenti con patente di guida con validità scaduta. Cinque sono state le contestazioni per uso irregolare dei monopattini. Tra venerdì e sabato, sono stati 116 i veicoli controllati durante i servizi di controllo della viabilità e 15 i controlli eseguiti per la guida sotto l'influenza di alcol o sostanze Stupefacenti o psicotrope. "Sicurezza stradale e prevenzione per una guida sicura: queste alcune delle attività su cui puntare in via prioritaria in questo periodo", commentano dal Comando della Polizia locale di Bari.