Controlli della Polizia Locale a Bari sui tir: raffica di multe, sanzioni per 14mila euro

La Polizia Locale ha effettuato, a Bari, una giornata di controlli dedicata ai tir e ai mezzi pesanti. Le verifiche sono state effettuate assieme ai tecnici della Motorizzazione Civile che ha messo in dotazione un veicolo speciale.

Complessivamente sono stati effettuati 16 controlli con 15 violazioni contestate, per un totale di 14mila euro in multe. Tra le sanzioni contestate, 4 riguardano il mancato rispetto dei tempi di guida o di riposo, 2 l'inosservanza delle prescritte pause di guida e 3 per irregolarità sulla documentazione riguardante il trasporto internazionale

I controlli congiunti della Polizia Locale di Bari con i tecnici e i mezzi speciali della Motorizzazione Civile proseguiranno per le prossime settimane.