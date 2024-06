Controlli su tir e mezzi pesanti a Bari: elevate 48 multe, sanzioni per oltre 20mila euro

Raffica di multe, da parte della Polizia Locale di Bari, a seguito di controlli effettuati su tir e veicoli pesanti nel capoluogo pugliese. Le verifiche sono state effettuate assieme ai tecnici e a un mezzo speciale attrezzato della Motorizzazione Civile.

Nel complesso sono stati controllati 18 veicoli pesanti: 48 le violazioni contestate per complessivi 20mila euro di sanzioni pecuniarie. Elevati, in totale, 11 verbali per mancato rispetto dei tempi di guida o di riposo, uno per mancata esibizione di documenti inerenti la circolazione dei veicoli, uno per mancata efficienza dispositivi del veicolo e 11 per inosservanza delle prescritte pause e tempi di guida; Quattro le contestazioni su presunte iirregolarità sulla documentazione obbligatoria inerente il trasporto internazionale. Due, invece, le multe per mancato rispetto dei limiti massimi di velocità. Ritirate, infine, 2 patenti e una carta tachigrafica conducente professionale.