Controlli su distributori h24 per vendite di bevande alcooliche e sex toys: scattano multe salate a Bari

Multe per complessivi 17mila euro sono state erogate dalla Polizia Locale nel corso di controlli, a Bari, su distributori h24 di alimenti, bevande e sex toys. In particolare, le violazioni, scoperte dopo verifiche effettuate nel mese di dicembre 2022, riguardano la vendita per asporto dopo le 22 di bevande in contenitori di vetro, circoastanza vietata da un'ordinanza del Comune, nonchè la vendita libera di sex toys senza tendine per occultarne la vista e senza che l'apparecchio consentisse l'acquisto solo con codice fiscale da parte di maggiorenni.

La Polizia Locale spiega che "controlli e monitoraggio sulle apparecchiature destinate all'erogazione di alimenti, bevande ed altro in modalità self service h24, continueranno su tutto il territorio comunale".