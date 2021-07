Occupazione abusiva della strada e servizio senza mascherine: sabato sera di sanzioni ai locali in città

Sabato sera di controlli in città da parte degli agenti del Nucleo Annona e amministrativa: nel mirino le infrazioni sull'occupazioni abusiva di suolo pubblico per la vendita di alimenti. Nell'occasione in cinque sono stati multati, tra cui alcune paninoteche mobili, che creavano disagio e problemi di sicurezza stradale sul lungomare monumentale.

In materia di controlli Covid19, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, sanzionati, inoltre, titolari e dipendenti di alcuni pubblici esercizi (pizzerie, bar, ristoranti) che, in spregio alla normativa anti-contagio, servivano alla clientela alimenti e bevande senza indossare la mascherina come impone la legge. "Alta l'attenzione anche verso gli operatori commerciali - spiegano dal Comando - che sembrano aver dimenticato che il contagio pandemico prosegue e implementa, come i dati forniti dalla ASL quotidianamente attestano. Mirate attivita di controllo del territorio, saranno comunque garantite nelle prossime ore grazie anche alla preziosa collaborazione degli utenti che continuano a far "rete" con le Istituzioni e il Corpo della Polizia Locale segnalando le condotte abusive".