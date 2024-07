Controlli su bici, monopattini e tir in varie zone di Bari: raffica di sanzioni

La Polizia Locale, assieme all'unità mobile della Motorizzazione Civile, struttura per la verifica delle caratteristiche tecniche omologate dei veicoli in circolazione, ha effettuato controlli su 40 tir per verificare tempi di guida, velocità, irregolarità nella sistemazione del carico, violazioni e altre irregolarità. Nel complesso sonos tate elevate 23 contestazioni per un totale di oltre 15mila euro di sanzioni pecuniarie, ritirate 3 patenti di guida e 3 carte di circolazione e disposti 4 fermi amministrativi di autoarticolati.

Anche bici e monopattini sono stati oggetto di controlli mirati in un'altra giornata dedicata a questa particolare attività: oltre 30 i veicoli sottoposti a controllo, con 15 contestazioni di violazioni diverse, tra cui dispositivi irregolari o alterati perché non conformi a quelli consentiti dalla legge, assenza di copertura assicurativa con un totale di oltre 24mila euro di sanzioni pecuniarie elevate e 7 fermi amministrativi eseguiti. Controlli e verifiche proseguiranno sistematicamente nei prossimi mesi, anche con l'ufficio mobile attrezzato della Motorizzazione.