Aggressione a parco Rossani, intensificati i controlli delle forze dell'ordine: presidi anche in piazza Umberto e piazza Moro

Controlli delle forze dell'ordine intensificati in parchi cittadini e zone di maggiore aggregazione a Bari dopo gli ultimi episodi di violenza che si sono verificati in alcune zone della città. I servizi straordinari, che coinvolgono tutte le forze di polizia, sono stati concordati nell'ambito degli ultimi tavoli tecnici convocati in città: domani in Prefettura tornerà a riunirsi il Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica.

Tra le zone 'sorvegliate speciali', piazza Aldo Moro, Piazza Umberto, e il Parco Rossani, dove solo pochi giorni fa si è verificata un'aggressione omofoba ai danni di due ragazzi, finiti in ospedale, e su cui sono in corso indagini per individuare i responsabili.

Nella serata di ieri, in attuazione delle ordinanze emanate dal Questore, in entrambe le zone Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno svolto un servizio straordinario interforze ad “Alto Impatto”, con la partecipazione di unità specializzate e cinofile, "allo scopo - spiega la polizia - di prevenire atti di illegalità, di intensificare le misure di contrasto al fenomeno della immigrazione clandestina e di arginare atti di intemperanza anche nei confronti del personale delle società di trasporto pubblico urbano".

I controlli, che si ripeteranno nei prossimi giorni, sono stati programmati per tutto il mese, anche in altre zone della città.