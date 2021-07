Alimenti scaduti, scattano controlli e denunce. Sequestro anche in un ristorante sushi di Bari

Rinvenute anche cozze sgusciate in sacchi di provenienza estera, per un quantitativo totale di circa un centinaio di kg

Si è conclusa con sanzioni per complessive 50mila euro e la denuncia di 6 persone l'attività della Guardia Costiera deonomiata 'Asia' per verificare la qualità dei prodotti ittici venduti o somministrati nei ristoranti di Bari, in particolare quello etnici e orientali.

Nel dettaglio, in un ristorante sushi del centro cittadio sonos tati rinvenuti alimenti congelati e prodotti ittici scaduti, tra cui cozze sgusciate in sacchi di provenienza estera, per un quantitativo totale di circa un centinaio di kg. Le violazioni contestate hanno riguardato principalmente la frode in commercio, ilc attivo stato di conservazione degli alimenti e la mancanza di documenti che attestassero la provenienza e quindi la tracciabilità del prodotto ittico, prevalentemente di importazione.