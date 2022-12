Feste natalizie a Bari, pronto il 'piano sicurezza': "Maggiori controlli nelle vie dello shopping e nelle zone della movida"

Stamattina si è svolta in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: predisposte ulteriori misure di vigilanza anche in vista delle celebrazioni di San Nicola del 6 dicembre