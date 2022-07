Droga nascosta in casa e in auto: controlli antispaccio dei carabinieri, quattro arresti

La droga da spacciare nascosta in casa, nel vano del contatore elettrico o in auto. Sono state quattro, tra Bari e provincia, le persone arrestate nelle ultime 24 ore dai carabinieri, nell'ambito di specifici controlli disposti dal Comando provinciale dell'Arma.

In particolare, a Bari, un 33enne è stato arrestato perché trovato in possesso di 97 grammi di droga di vario genere, occultati all’interno del vano del contatore elettrico della propria abitazione. A Monopoli, invece, un 23enne, controllato a bordo della sua autovettura alle 4.30 del mattino, sarebbe stato trovato in possesso di 8 dosi di ecstasy. A Modugno agli arresti è finito un 39enne, sorpreso a cedere una dose di cocaina a un coetaneo e poi trovato in possesso di ulteriori 5 involucri di droga nascosti in casa. Infine, a Cassano delle Murge un 22enne, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di 14 grammi di cocaina e 21 grammi di hashish.