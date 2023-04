Controlli straordinari della Polizia nell'area metropolitana di Bari: 7 arresti e 47 denunce in una settimana

Sette persone arrestate e 47 denunciate in una settimana. È questo il bilancio delle attività di controllo straordinario del territorio messe in atto dalla Polizia di Stato nell'area metropolitana di Bari. Negli ultimi sette giorni, infatti, gli agenti hanno compiuto verifiche su 1059 veicoli ed identificato 2445 persone. Durante i pattugliamenti sono state rilevate anche 30 infrazioni del Codice della Strada.

In particolare, nella città di Bari i poliziotti hanno identificato 1125 persone, fermato e controllato 546 veicoli, contestando 20 violazioni al codice della strada, una delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Nel corso delle operazioni sono state denunciate in stato di libertà a vario titolo 11 persone, 2 gli arresti.

I poliziotti della squadra Volante hanno arrestato un uomo in forza di un provvedimento di carcerazione della Procura della Repubblica di Marsala, rintracciato grazie all’allert 'Alloggiati', il sistema informatico che permettere di tracciare i nuovi arrivi nelle strutture ricettive della città. Il secondo arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile, in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, nei confronti di un 73enne che dovrà espiare la pena residua di anni 11, mesi 8 e giorni 29 con la reclusione, ed inoltre pagare una multa di 15mila euro.

In provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati di Pubblica Sicurezza distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine 'Puglia Centrale', hanno identificato 1320 persone e controllato 513 veicoli. Sono state contestate 10 infrazioni al Codice della Strada, 2 per l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Nel corso delle operazioni sono state arrestate 5 persone, altre 36 sono state denunciate in stato di libertà.