Controlli straordinari della Polizia a Bari: ritrovato un motociclo rubato, due denunce per possesso di droga

Continuano a Bari i servizi di controllo straordinario del territorio della Polizia di Stato, intensificati nel periodo natalizio. Ieri gli agenti del Commissariato Bari Nuova Carrassi, Squadra di Polizia Giudiziaria, Squadra Amministrativa, Sezione Controllo del Territorio e Ufficio Misure di Prevenzione, hanno effettuato verifiche presso alcune aziende che svolgono attività di recupero di materiale ferroso, con l'ausilio del personale della Polizia Metropolitana. I poliziotti, insieme agli agenti della Polizia Locale, hanno anche effettuato controlli presso 5 esercizi pubblici che commerciano in manufatti e artifizi pirotecnici.

Le operazioni non si sono limitate al controllo delle attività commerciali. In mattinata, presso un’azienda di soccorso stradale, sono state individuate due autofficine ed un’attività di autodemolizione, esercitate senza le autorizzazioni previste. Il titolare è stato sanzionato. In via Archimede è stato rinvenuto un motociclo provento di furto, restituito al legittimo proprietario.

Sono state effettuate verifiche nei confronti di 16 persone sottoposte alla misura della detenzione domiciliare e di 8 persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Due persone, sottoposte a controllo, sono state segnalate all’Autorità Amministrativa perché trovate in possesso di un grammo di cocaina e 1,5 grammi di marijuana. Complessivamente, sono stati effettuati 3 posti di controllo nell’ambito dei quali sono state identificate 27 persone. Sono stati ispezionati 9 veicoli e 6 esercizi commerciali.