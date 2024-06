Controlli sul trasporto merci a Bari, la Polizia 'scopre l'orrore': sul camion animali morti per mancanza di cibo

Nei giorni scorsi un equipaggio della Polizia Stradale di Bari, nell’ambito dei controlli ordinari sul trasporto merci, ha sottoposto ad accertamenti un mezzo pesante adibito al trasporto di animali vivi, in particolar modo suini, proveniente dall’Ungheria.

In seguito alle verifiche completate unitamente ad un medico veterinario della Asl, gli agenti hanno accertato che i due autisti del veicolo, cittadini di nazionalità polacca, non avrebbero rispettato le norme specifiche previste per questo particolare tipo di trasporto.

È stato constatato che alcuni animali erano morti di stenti per mancanza di cibo e acqua, oltre che per lo stress del viaggio. Gli autisti, infatti, non avrebbero rispettato i limiti di carico e le pause previste durante il viaggio.

Sono in corso verifiche per accertare lo stato di salute dei 100 animali trasportati ed eventuali pericoli per la salute umana.

Sono state elevate multe per un ammontare di oltre 8000 euro, con fermo del veicolo utilizzato per il trasporto.