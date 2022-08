Telelaser sulle strade di Bari: proseguono controlli (e sanzioni) della Polizia locale

Telelaser in funzione sulle principali arterie stradali di Bari per rafforzare i controlli sulla velocità. L'attività messa in campo dalla Polizia locale in risposta all'escalation di incidenti in città (tre dei quali hanno provocato la morte di altrettanti pedoni) è proseguita anche questa mattina. Le pattuglie hanno operato sulle maggiori strade cittadine tra cui via Bruno Buozzi, viale De Laurentiis, Lungomare Perotti, via della Resistenza.

In particolare, sono state accertate sei violazioni per superamento dei limiti di velocità (oltre i 10 km/h del limite massimo consentito) e contestata una per il superamento della linea longitudinale continua. "Si rammenta - ricorda la Polizia locale - che l'accertamento della velocità del veicolo tiene sempre conto della tolleranza minima di 5 km/h, per cui dalla velocità rilevata dell'apparecchiatura è sempre decurtato quel valore minimo. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni".