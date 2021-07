Controlli a tappeto sui mezzi pesanti in città: sequestrata una centralina illegale e un 'emulatore Adblue'

Gli episodi, relativi a due diversi veicoli, sono avvenuti nell'ultima settimana. Nel 2021, in materia di autotrasporto, la polizia locale ha elevato in totale 644 sanzioni, in particolare per il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo e il mancato rispetto dei limiti di velocità