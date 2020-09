A Bari vecchia 38 positivi al Covid e Decaro mette in guardia i residenti: "A breve confronto con i gestori dei locali"

"Bisogna stare attenti, perché la situazione non è gravissima, ma rischia di degenerare se non stiamo attenti. Le persone positive a Bari vecchia sono al momento 38". Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, torna a girare la città, come già avvenuto in quarantena, per controllare che siano rispettate le misure anti Covid, in particolare riguardo la quarantena delle persone positive o che hanno avuto contatti con contagiati. E in un video pubblicato sui social, spiega i rischi che si corrono a una delle 'signore delle orecchiette' nei sottani del borgo antico.

"In questo momento la nostra attenzione e quella delle autorità sanitarie regionali è massima perché dobbiamo impedire che il virus continui a circolare sulle gambe dell’incoscienza o della distrazione di tanti - il post che accompagna il video - Nei prossimi giorni incontrerò i gestori dei locali per confrontarmi sui possibili provvedimenti da adottare. Sono in corso i controlli sulla permanenza in casa delle persone in quarantena". "Dobbiamo assolutamente evitare di finire nuovamente nella emergenza sanitaria che ci imporrebbe di chiudere locali, di non aprire le scuole e limitare gli orari di circolazione - aggiunge - Nessuno vuole spaventare nessuno, ma siamo tutti responsabili di noi stessi e in questo momento ancora di più ogni persona adottando un comportamento corretto, può fare la differenza. Sto cercando di dire queste cose a più persone possibili. Se potete, datemi una mano anche voi, con amici e parenti. O blocchiamo noi il virus o lui nuovamente bloccherà noi".