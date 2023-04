Randagismo dei molossoidi e terrier tipo bull, il Comune pubblica due bandi per il controllo e la sterilizzazione degli esemplari

Microchippatura e sterilizzazione dei molossoidi e ttb (terrier tipo bull) sul territorio comunale barese. Il Comune di Bari presenta due avvisi pubblici per il controllo del randagismo delle due razze canine in città. Ad annunciarlo è sui social Daniela Fanelli, delegata al Randagismo e benessere animale della città metropolitana di Bari: "Finalmente sono stati pubblicati due bandi importanti per la città di Bari - scrive - A seguito dei numerosi ( troppi numerosi) ingressi in canile sanitario di molossi e ttb, si è pensato di intensificare i controlli chip ( principalmente per queste razze) e di dare la possibilità ai proprietari delle razze in questione di sterilizzare gratuitamente presso un veterinario convenzionato con il comune di Bari".

Il primo bando pubblicato dalla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene del Comune è finalizzata alla ricerca di associazioni di volontariato che possano individuare i cani non microchippati sul territorio e provvedere così alle disposizioni previste dalla legge per il controllo degli esemplari senza padrone. Il secondo invece è finalizzato alla ricerca di strutture veterinarie, così da permettere ai proprietari esemplari delle due razze che lo vorranno di sterilizzarli gratuitamente.