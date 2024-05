Paura a Palese, crolla il controsoffitto nella scuola Marco Polo: "L'area era già interdetta dopo segnalazione del preside"

"L'area in cui è crollato il controsoffitto in polistirolo era già interdetta e dunque inaccessibile per chiunque. In seguito alla segnalazione del dirigente scolastico su alcune crepe, il Comune aveva incaricato una ditta che stava già compiendo analisi e lavori. Durante queste attività si è verificato il cedimento della struttura". L'assessora all'Istruzione, Paolo Romano, chiarisce a Baritoday la vicenda che ha visto coinvolta la scuola primaria Marco Polo, nel quartiere Palese di Bari. Sui social, infatti, in questi giorni gira una video in cui viene mostrata un'area dell'istituto colpito da un crollo della controsoffittatura.

Il luogo in cui si sarebbe verificato il crollo sarebbe l'anti-bagno, un corridoio che porta verso le toilette. "La ditta incaricata - spiega l'assessora Romano - è intervenuta già circa 3 giorni fa, proprio per verificare l'area interdetta e metterla in sicurezza. Durante queste attività è stato sollecitato il controsoffitto in polistirolo. Ma i tecnici erano già sul posto per provvedere alla ristrutturazione dell'area, avevano già iniziato i lavori di smantellamento della struttura nella completa sicurezza".

I lavori per il rifacimento delle aree scolastiche interessate dalla manutenzione hanno già una precisa calendarizzazione: "Questa settimana si continueranno gli interventi di eliminazione completa della controsoffittatura e pulizia dei luoghi - precisa Paola Romano - le attività di ripristino dell'area inizieranno dalla settimana successiva alle votazioni. La scuola Marco Polo è, infatti, anche seggio elettorale".