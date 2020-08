In due sul monopattino a Bari, non sfuggono all'occhio della Locale: scatta la multa

Stavano percorrendo viale Unità d'Italia, a Bari, in due su un monopattino elettrico. L'illecito non è però sfuggito a una pattuglia della polizia locale di passaggio, che ha fermato la coppia, multando il guidatore - residente nella provincia di Bari - di 50 euro. "Le pattuglie, ovunque in servizio, intercettano soprattutto giovani conducenti che nn indossano il caschetto di protezione o che trasportano un secondo passeggero, nonostante le predette condotte siano espressamente vietate dalla norma al fine di garantire la sicurezza degli stessi utenti oltre che la stabilità dello stesso mezzo" spiegano dal Comando di Japigia.