Picchiato per strada al San Paolo e ucciso, Decaro: "Nessuno ha denunciato il pestaggio. Sconfitta per la città"

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commentato con amarezza su Facebook l'episodio della brutale aggressione avvenuta nel quartiere San Paolo di Bari lo scorso 22 agosto che portò alla morte di Onofrio Coppolecchia, dopo alcuni giorni di agonia in ospedale. Per l'episodio è stato arrestato, ieri, il rpegiudicato Carlo Tisti: "Questa notizia - dice Decaro su Facebook - mi ha sconvolto. Una persona è morta per una aggressione. Un'altra è agli arresti. Nessuno ha denununciato il pestaggio. Nessuno. Neanche la vittima. Questo significa che lui e la sua famiglia, nonostante l'aggressione, avevano così tanta paura e così poca fiducia nel sistema da non voler denunciare l'accaduto e chiedere giustizia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per me, come sindaco e cittadino, questa è una grande sconfitta. Perché - rimarca - significa che ci sono persone che a Bari hanno ancora paura. Paura di denunciare e di chiedere giustizia.

Per fortuna però lo Stato ancora una volta ha dimostrato di esserci e le Forze dell'Ordine hanno individuato l'aggressore attraverso le telecamere.Dobbiamo trovare il coraggio di denunciare sempre, solo così questa città potrà cambiare e persone come quell'individuo potranno pagare il conto con la giustizia" conclude Decaro.