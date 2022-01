Malore dal dentista, giovane donna muore nel Barese: aperta indagine

Una donna di 42 anni, originaria di Molfetta, è morta ieri in uno studio dentistico a Corato. Per far luce sull'accaduto, sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani.

Secondo prime informazioni alla 42enne, Doriana Scardigno, nello studio per sottoporsi a una visita, sarebbe stato somministrato un anestetico. Successivamente la donna avrebbe avvertito un malore: i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso: gli accertamenti, in particolare, dovranno chiarire l'eventuale correlazione tra la somministrazione del farmaco e il decesso, o se si sia trattato di un malore legato ad altre cause.