Mancato invito a nozze, scoppia la lite tra fratelli: 34enne futuro sposo finisce in ospedale

I carabinieri hanno avviato indagini per far luce sul ferimento di un 34enne avvenuto a Corato, nel Barese: il giovane si sarebbe dovuto sposare nella giornata di oggi ma, secondo una ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato accoltellato all'addome da suo fratello 45enne dopo una lite per strada. Lo riporta l'agenzia Dire

Quest'ultimo, infatti, non sarebbe stato invitato al matrimonio del fratello, colpito con un coltellaccio durante il litigio. Nella lite è rimasta ferita anche un'altra persona intervenuta nel tentativo di calmarli. Il 34enne è stato ricoverato al Policlinico di Bari.