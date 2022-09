Schiaffi, pugni e bastonate: aggredisce due minorenni, scatta daspo urbano per 17enne 

Prima l'aggressione verbale, poi quella fisica con schiaffi, pugni e colpi sferrati con un bastone di legno. Una violenza scaturita "per futili motivi" contro due ragazzi minorenni, clienti di un locale, da parte di un altro giovane che si era poi dileguato, messo in fuga dall'arrivo di una guarda giurata. Per l'episodio, avvenuto la sera dello scorso 7 settembre nel centro cittadino di Corato, la polizia, intervenuta sul posto, ha identificato un 17enne con precedenti.

A carico del ragazzo, riconosciuto responsabile dell'aggressione, il Questore di Bari ha emesso un 'Dacur' (divieto di accesso alle aree urbane, noto anche come Daspo urbano) della durata di sei mesi. Il provvedimento, notificato ieri dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Bari, prevede che il destinatario non possa frequentare, in determinate fasce orarie, date zone della cittadina, né accedere a esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento o stazionare nelle loro immediate vicinanze.

"Le misure - spiega la Questura, che ha emesso un provvedimento simile anche a carico di un 28enne di Putignano, per un altro episodio di violenza - mirano a tutelare la vivibilità ed il decoro delle aree urbane, con il fine di eliminare fattori di marginalità e di esclusione sociale, e prevenire reati in genere, con particolare riferimento a quelli di tipo predatorio".