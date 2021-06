Agli arresti domiciliari, installa videosorveglianza per eludere i controlli: in carcere 24enne

Sottoposto agli arresti domiciliari, aveva installato abusivamente un sistema di videosorveglianza, con una serie di telecamere "abilmente nascoste" per monitorare i dintorni della sua abitazione, ed essere a conoscenza in anticipo di eventuali controlli delle forze dell'ordine. Scoperto dalla polizia, è finito in carcere un 24enne di Corato. L'inasprimento della misura cautelare è stato disposto anche per una serie di altre violazioni riscontrate dai poliziotti: in diverse occasioni, ad esempio, il giovane è stato sorpreso mentre all’interno della sua abitazione si intratteneva con terze persone non autorizzate. Il 24enne è stato condotto in carcere a Trani.