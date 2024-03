Anziana morta in casa nel Barese: 86enne trovata senza vita dopo l'allarme di una vicina

Un'anziana di 86 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione, questa mattina, a Corato, nel Barese. A far scattare l'intervento dei vigili del fuoco sarebbe stato l'allarme lanciato da una vicina di casa, che da qualche giorno non aveva più notizie della donna.

Sul posto sono giunti anche gli agenti del commissariato di polizia di Corato, che hanno avviato accertamenti sul caso. Non si esclude che il decesso possa essere avvenuto per cause naturali: sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni di violenza.