Bomba ai danni di un esercizio commerciale: scatta il blitz, eseguite 4 ordinanze

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito, in mattinata a Corato, 4 ordinanze nei confronti di altrettante persone indagate per etorsione aggravata in concorso e detenzione e porto di ordigno esplosivo.

L'inchiesta, della Procura di Trani, riguarda il danneggiamento, con un esplosivo, di un'attività commerciale. Ulteriori particolari saranno resi noti dai Carabinieri nel corso di una conferenza stampa nel Comando Provinciale di Bari alle 10.30.