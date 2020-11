Casi Covid nelle rssa, contagi in tre strutture a Corato: si registrano otto vittime

La situazione contagi nelle Rsa in Puglia resta delicata. A Corato, come rende noto il sindaco Corrado De Benedittis, si registrano contagi in tre Rssa e in una comunità socio-riabilitativa per diversamente abili. Casi che in provincia di Bari si sommano, per restare alle notizie più recenti, a quelli registrati ad esempio in una rssa di Monopoli, in cui si contano altre cinque vittime.

In particolare, come spiega in un post su De Benedittis riportando i dati del Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari, un focolaio Covid risulta attibo nella Rssa e casa di riposto 'Regeneration home', in cui ci sono attualmente 31 positivi tra gli ospiti (su 35) e 15 casi tra il personale in servizio. Nella struttura si è anche registrato un decesso.

Sono invece sette le persone contagiate e decedute nella residenza 'Casa Alberta' dove ci sono 50 ospiti positivi, sette negativi e 2 sono in attesa di tampone. Tra il personale in servizio nei giorni scorsi sono stati accertati 20 casi su un totale di 55 operatori.

Per altre due strutture non si parla al momento di focolaio, ma sono stati riscontrati singoli casi, e sono in corso accertamenti e tamponi. Nella cooperativa sociale 'Rosiba-Onlus' un componente dello staff è risultato positivo mentre 8 ospiti sono in attesa dell'esito del tampone. Infine, nella Rssa 'Dono di speranza' si attende di conoscere l'esito dello screening sui degenti mentre un operatore è stato contagiato.

Nei giorni scorsi, il sindaco Debenedittis ha anche lanciato un appello rivolto a "infermieri e oss disponibili a lavorare con pazienti covid", invitandoli a contattarlo.