Marijuana da spacciare nascosta in un marsupio: arrestato 20enne nel Barese

Un 20enne, con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia a Corato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti lo hanno fermato nel centro storico della cittadina barese per alcuni controlli: mostratosi nervoso a seguito delle verifiche, gli agenti hannol quindi deciso di sottoporlo a perquisizione.

Con sé, in un marsupio, aveva 22 dosi di marijuana, del peso complessivo di 41 grammi, già confezionate e pronte per la vendita. Il tutto è stato sequestrato. Per il giovane sono quindi scattati gli arresti domiciliari.